Huawei официально представила свой первый смартфон-раскладушку — P50 Pocket. Huawei разработала для P50 Pocket совершенно новые петли, благодаря которым в сложенном состоянии половинки корпуса располагаются строго параллельно друг другу.

Huawei P50 Pocket получил экран диагональю 6,9 дюйма с соотношением сторон 21 : 9, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2790 x 1188 пикселей. Диаметр круглого фронтального экрана составляет 1 дюйм. Надо отметить, что Huawei хорошо поработала над взаимодействием наружного и внутреннего экранов. Например, если пользователь пользуется навигационным ПО, то при закрытии смартфона навигационные подсказки отображаются на наружном экране. Также на него можно выводить самые различные данные, в том числе и QR-коды. Вывод информационных сообщений и виджетов на наружный экран поддерживается и со стороны сторонних приложений.

Смартфон построен на Snapdragon 888 4G. Основная камера представлена тремя датчиками: основным разрешением 40 Мп, 13-мегапиксельным, соединённым со сверхширокоугольным объективом (тут Huawei гордится отсутствием дисторсии на снимках) и 32-мегапиксельным датчиком Ultra Spectrum.

P50 Pocket получил аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. По этим параметрам у него нет конкурентов в сегменте: ёмкость аккумуляторов остальных моделей меньше, да и столь быструю зарядку они не поддерживают.

Huawei P50 Pocket представлен в трёх цветах. Цена базовой версии, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, составляет 1410 долларов. Топовая версия P50 Pocket Premium Edition, с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, оценена в 1725 долларов. Продажи в Китае стартуют сегодня. Нужно отметить, что для P50 Pocket заявлена только операционная система HarmonyOS, так что новинка (по крайней мере, на данный момент) ориентирована только на домашний китайский рынок.