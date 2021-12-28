Представлен бюджетный смартфон Oppo A11s

Oppo представила один из своих самых доступных смартфонов. Устройство получило название Oppo A11s, и несмотря на невысокую стоимость оно может похвастаться экраном с высокой частотой обновления и 5000-мА·ч батареей с поддержкой быстрой 18-Вт зарядки.

Oppo A11s построен на базе бюджетной платформы Qualcomm Snapdragon 460. Процессор работает в связке с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Ёмкость накопителя может составлять 64 или 128 Гбайт. 6,5-дюймовый ЖК-экран смартфона с разрешением HD+ может похвастаться частотой обновления 90 Гц.

Что касается камер, Oppo A11s оборудован тройным тыльным модулем, совмещающим 13-Мп основной датчик с двумя 2-Мп вспомогательными сенсорами. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Её объектив располагается в маленьком круглом вырезе в верхнем левом углу экрана.

На задней панели устройства расположен дактилоскопический сенсор, обеспечивающий защиту пользовательских данных от несанкционированного доступа. Толщина устройства составляет 8,4 мм при весе 188 граммов. Смартфон поставляется с позапрошлогодней Android 10 из коробки.

Стоимость базовой версии Oppo A11s с 4 Гбайт оперативной памяти и 64-Гбайт накопителем составляет $155. Модификация с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти обойдётся в $189.