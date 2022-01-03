Названы самые производительные Android-смартфоны по итогам 2021 года

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали список 10 лучших флагманских смартфонов на базе Android по итогам декабря 2021 года. Смартфоны Xiaomi 12 Pro и Moto Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1, которые вышли в конце декабря, не попали в список.

Все смартфоны в этом списке используют либо Snapdragon 888+, либо Snapdragon 888. Согласно AnTuTu, Black Shark 4S Pro с Snapdragon 888+ по-прежнему доминирует в списке флагманов Android, его средний результат по итогам тестирования составляет 874702 балла. Стоит отметить, что список не сильно изменился по сравнению с ноября, так как пока в нем нет устройств на основе Snapdragon 8 Gen 1.

На втором месте другой игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro со средним баллом 852 985. Этот смартфон также оснащен однокристальной системой Snapdragon 888+. Третье место досталось iQOO 8 Pro с результатом 845 580 баллов.

Десятка лучших выглядит так: