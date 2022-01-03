Названы самые производительные Android-смартфоны по итогам 2021 года

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали список 10 лучших флагманских смартфонов на базе Android по итогам декабря 2021 года. Смартфоны Xiaomi 12 Pro и Moto Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1, которые вышли в конце декабря, не попали в список.
Все смартфоны в этом списке используют либо Snapdragon 888+, либо Snapdragon 888. Согласно AnTuTu, Black Shark 4S Pro с Snapdragon 888+ по-прежнему доминирует в списке флагманов Android, его средний результат по итогам тестирования составляет 874702 балла. Стоит отметить, что список не сильно изменился по сравнению с ноября, так как пока в нем нет устройств на основе Snapdragon 8 Gen 1.
На втором месте другой игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro со средним баллом 852 985. Этот смартфон также оснащен однокристальной системой Snapdragon 888+. Третье место досталось iQOO 8 Pro с результатом 845 580 баллов.
Десятка лучших выглядит так:
- Black Shark 4S Pro (Snapdragon 888+) - 874702 балла
- Nubia Red Magic 6S Pro (Snapdragon 888+) - 852 985 баллов
- iQOO 8 Pro (Snapdragon 888+) - 845 580 баллов
- Vivo X70 Pro + (Snapdragon 888+) - 837 109 баллов
- Oppo Find N (Snapdragon 888) - 836 772 балла
- iQOO 8 (Snapdragon 888) - 831 983 балла
- Asus Rog Gaming Phone 5s (Snapdragon 888+) - 831 905 баллов
- iQOO Neo 5s (Snapdragon 888) - 825 706 баллов
- Motorola Edge S30 (Snapdragon 888) - 825 232 балла
- Oppo Find X3 Pro (Snapdragon 888) - 825 047 баллов
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