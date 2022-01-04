Представлен Samsung Galaxy S21 FE

В рамках выставки CES 2022 Samsung официально представила смартфон Galaxy S21 FE. Новинка поступит в продажу на большинстве рынков 11 января, стоимость базовой конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти в США составила 700 долларов, в Европе – 750 евро. В России Galaxy S21 FE с сегодняшнего дня можно приобрести в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда по рекомендованной цене 59 990 рублей за версию с 128 ГБ встроенной памяти и 66 990 рублей за версию 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон получил экран Super AMOLED Infinity-O диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Гц, встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев и 32-мегапиксельной врезанной камерой.

Основная камера представлена тремя модулями. В основном используется датчик разрешением 12 Мп, широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,8 и системой оптической стабилизации. Второй модуль – с 12-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123°, третий модуль – в 8-мегапиксельным датчиком и 3-кратным оптическим зумом (и 30-кратным гибридным зумом Space Zoom).

Samsung Galaxy S21 FE получил аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной мощностью 15 Вт и обратной беспроводной. В конфигурации устройства модуль NFC, адаптер Wi-Fi 6, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Рамка устройства металлическая, тыльная панель – из поликарбоната.

Габариты смартфона – 155,7 х 74,5 х 7,9 мм, масса – 177 граммов. Galaxy S21 FE представлен четырьмя цветами (белый, фиолетовый, зеленый и серый) и тремя конфигурациями памяти: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. В Европе и США будет продаваться Galaxy S21 FE на платформе Snapdragon, а на рынках Азии будет представлена версия на фирменной SoC Exynos.