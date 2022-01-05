Анонсирован смартфон Oppo A96 5G

Ассортимент смартфонов Oppo пополнила модель среднего уровня A96 5G: аппарат уже доступен для предварительного заказа по цене $315, а продажи начнутся 9 января. В устройство установлен процессор Qualcomm Snapdragon 695. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

6,43-дюймовый дисплей OLED Full HD+ обладает разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 60 Гц, частотой отклика сенсорной панели 180 Гц и контрастностью 1 000 000:1. В левом верхнем углу экрана предусмотрена перфорация для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Кроме того, в область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Тыльная камера содержит два датчика — на 48 и 2 млн пикселей. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. На смартфон установлена операционная система ColorOS 12. Он предлагается в единственной конфигурации — с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт.