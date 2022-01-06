Анонсированы гибкие смартфоны и ноутбук Samsung

На выставке CES 2022 компания Samsung представила несколько новых складных продуктов, таких как складные смартфоны и планшеты, получившие названия Samsung Flex S, Flex G, Flex Note и Flex Slidable.

На мероприятии Samsung продемонстрировала складные S-образные и G-образные складные телефоны. Flex S в разложенном состоянии предлагает большой планшет, при этом он складывается в двух местах как гармошка. Flex G складывается экраном внутрь. Что касается Samsung Flex Note, то это взгляд Samsung на будущие складные ноутбуки. Flex Note имеет большой экран и складывается экраном внутрь. В сложенном состоянии по габаритам он сопоставим с 13-дюймовыми ноутбуками. На половине экрана можно отображать клавиатуру или органы управления в играх.

Flex Slidable чем-то похож на Oppo X 2021, предлагая больше экранного пространства. Samsung сообщает, что дисплей Flex Slidable может выдвигаться одним нажатием кнопки и может использоваться в качестве боковой панели для доступа к дополнительным функциям.

На выпуск подобных устройств могут уйти годы.