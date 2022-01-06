Microsoft выпустила новую версию планшета Surface Go 3

В сентябре минувшего года корпорация Microsoft анонсировала бюджетный планшетный компьютер Surface Go 3, построенный на платформе Intel. Тогда были представлены модификации с поддержкой только Wi-Fi. И вот теперь появилась версия, способная работать в сотовых сетях четвёртого поколения LTE.

Напомним, устройство оборудовано 10,5-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 1920 × 1280 точек. Поддерживается управление при помощи специального пера, но оно в комплект поставки не входит.

Гаджет наделён фронтальной 5-мегапиксельной камерой, тыльной камерой с 8-мегапиксельным датчиком, стереофоническими динамиками, контроллером NFC, адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11ax и Bluetooth 5.0, слотом MicroSDXC, портом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников и пр.

LTE-модификация Surface Go 3 несёт на борту процессор Core i3-10100Y поколения Amber Lake Y с двумя ядрами (1,3–3,9 ГГц), 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью 128 Гбайт.

Стоит новая версия гаджета 730 долларов США. Для сравнения: цена модификаций с Wi-Fi колеблется от 400 до 630 долларов.