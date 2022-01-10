Представлен первый складной смартфон Honor — Magic V

Компания Honor представила сегодня на большой презентации в Китае Honor Magic V — свой первый смартфон в складном форм-факторе с гибким экраном внутри и большим экраном снаружи.

По своему форм-фактору, Honor Magic V становится конкурентом для таких моделей, как Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mix Fold и Oppo Find N.

Во время презентации новинку сравнивали с Samsung Galaxy Z Fold3 и iPad, указывая на её превосходство. Так, Samsung Galaxy Z Fold3 заметно толще и имеет большой зазор на сгибе, а iPad mini проигрывает по разрешению, яркости, частоте обновления изображения.

Внешний экран не уступает по характеристикам обычным флагманам — OLED диагональю 6,45 дюйма изогнута с одной из кромок, разрешение составляет 2560 х 1080 пикселей, поддерживается частота обновления изображения — 120 Гц. Внутренний гибкий имеет диагональ 7,9-дюймовая панель OLED с разрешением 2272 х 1984 пикселей, плотность пикселей 381 ppi и частоту обновления изображения 90 Гц.

Основная камера у смартфона тройная. Она сочетает три модуля разрешением 50 Мп, включая основной с диафрагмой f/1,9 и сверхширокоугольный с диафрагмой f/2,2. Аппаратной основой стала флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Смартфон работает под управлением Android 12 с новым фирменным интерфейсом MagicUI 6.

Сканер отпечатков пальцев располагается в боковой кнопке питания. Предлагаются три цветовых варианта — серебристый, глянцевый чёрный и оранжевый с отделкой под кожу.

Приём предварительных заказов начнётся сегодня, а открытые продажи стартуют 18 января. Цена составляет 1569 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также 1726 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.