В MIUI появился новый режим Pure Mode

С 15 января 2022 года компания Xiaomi внедрила функцию Pure Mode в свои смартфоны. Она помогает пользователям защитить себя от вредоносных приложений: больше нельзя будет установить софт, который еще не был проверен или был признан Xiaomi опасным.

Компания заявляет, что из-за открытого характера экосистемы Android легко можно стать жертвой атак вредоносных приложений. Так, 40% программ, установленных пользователями MIUI, никогда не проходили аудит информационной безопасности, а 10% являются потенциально опасными.

Pure Mode имеет 4 функции:

Проверка на вирусы;

Проверка конфиденциальности (собирает ли приложение личные данные пользователя без согласия);

Проверка совместимости;

Проверка вручную (приложения, разрешенные в Pure Mode, устанавливаются и тестируются реальными людьми).

Впрочем, если пользователь доверяет непроверенному приложению, он все-таки сможет его установить, выбрав соответствующий пункт в настройках.