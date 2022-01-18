Появились реальные фотографии будущего OPPO Find X5 Pro

Уже достаточно давно было известно, что компания OPPO готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон OPPO Find X5 Pro. Сейчас в Сети появились первые "живые" снимки грядущей новинки.

На них видно, что смартфон получил глянцевую заднюю панель, на которой присутствуют логотипы компаний OPPO и Hasselblad (она поставляет технологии, которые обеспечивают оптимизированный процесс фотосъемки). Также можно рассмотреть дизайн блока камер. Экран дивайса будет слегка изогнут по бокам.

Как стало известно ранее, в основу смартфона будет положен новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1. В аппарате будет установлен 6.8" AMOLED дисплей формата Quad HD+, изготовленный по технологии LTPO 2.0 (кадровая частота 120 Гц). Для 32 Мп селфи-модуля Sony IMX709 в экране будет предусмотрено отверстие. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ. Питание будет обеспечивать батарея емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. В качестве ОС будет использована Android 12.

Презентация новинки ожидается в марте.