Ряд гаджетов со скидкой в МТС

С 21 по 24 января в сети салонов и интернет-магазине МТС будут доступнее различные устройства Huawei, Samsung, Xiaomi. Приобрести их по выгодным ценам можно будет как единым платежом, так и в рассрочку.
С 21 по 24 января в рамках акций "Удачная покупка" и "Смарт-устройства" можно со скидкой приобрести ряд гаджетов. Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Вот несколько аппаратов, предлагающихся со скидкой (цена в рублях, в скобках указана цена без скидки):
- Huawei MatePad 4/64Gb – 699 (899)
- Huawei MatePad T 2/32Gb – 309 (389)
- Samsung Galaxy A022 2/32GB – 289 (319)
- Samsung Galaxy A125 4/128GB – 509 (559)
- POCO X3 Pro 8/256GB – 899 (1049)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128GB – 1099 (1279)
Полный список гаджетов – на сайте МТС.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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