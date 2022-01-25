Подержанные iPhone теряют в цене медленнее любого Android-смартфона

Аналитическая компания SellCell опубликовала данные исследования вторичного рынка смартфонов. Она выяснила, какие аппараты и как много теряли в цене при продаже после года использования.

Как и ожидалось, самыми ликвидными оказались устройства Apple. Только одному Android-смартфону удалось попасть в топ-5, да и то он стал замыкающим (указаны потери в цене в процентах):

  1. iPhone 12 Pro Max – 31.7%;
  2. iPhone 12 – 33.8%;
  3. iPhone 12 – 34.3%;
  4. iPhone 12 mini – 43.8%;
  5. Google Pixel 5 – 49.8%.

А вот в проигрыше оказались телефоны Motorola и LG, их можно продать всего за 15-20% от первоначальной цены:

  1. Motorola One Hyper – 85.7%;
  2. Motorola Razr – 85.3%;
  3. LG Velvet 5G – 84.1%;
  4. Motorola One 5G – 83.8%;
  5. LG V60 ThinQ – 82.8%.
 

Также SellCell сообщила, что 90% от всех сданных в обмен телефонов за прошлый год принадлежат продукции Apple. На первом месте по возвратам находятся модели iPhone 11, на которые истекли двухлетние контракты. Аналогичная ситуация и с линейкой iPhone 12 – на них были однолетние контракты.

 

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Опубликовал: KVbot,

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