Подержанные iPhone теряют в цене медленнее любого Android-смартфона

Аналитическая компания SellCell опубликовала данные исследования вторичного рынка смартфонов. Она выяснила, какие аппараты и как много теряли в цене при продаже после года использования.

Как и ожидалось, самыми ликвидными оказались устройства Apple. Только одному Android-смартфону удалось попасть в топ-5, да и то он стал замыкающим (указаны потери в цене в процентах):

iPhone 12 Pro Max – 31.7%; iPhone 12 – 33.8%; iPhone 12 – 34.3%; iPhone 12 mini – 43.8%; Google Pixel 5 – 49.8%.

А вот в проигрыше оказались телефоны Motorola и LG, их можно продать всего за 15-20% от первоначальной цены:

Motorola One Hyper – 85.7%; Motorola Razr – 85.3%; LG Velvet 5G – 84.1%; Motorola One 5G – 83.8%; LG V60 ThinQ – 82.8%.

Также SellCell сообщила, что 90% от всех сданных в обмен телефонов за прошлый год принадлежат продукции Apple. На первом месте по возвратам находятся модели iPhone 11, на которые истекли двухлетние контракты. Аналогичная ситуация и с линейкой iPhone 12 – на них были однолетние контракты.