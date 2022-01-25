В МТС стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A03. Приобрести новинку в сети салонов и интернет-магазине МТС единым платежом без каких-либо обязательств может любой желающий по акции «Для всех». Стоимость модели с 3/32 ГБ памяти составит 369 рублей, а версии с 4/64 ГБ памяти – 419 рублей.

Samsung Galaxy A03 оснащен большим 6,5-дюймовым Infinity-V дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Корпус обладает оригинальной текстурой, которая демонстрирует повышенную устойчивость к царапинам и обеспечивает надежный хват в руке.

Главной особенностью новинки стала основная двойная камера, получившая сенсор с высоким разрешением 48 Мп. При поддержке встроенных режимов «Ретушь», «Портрет» и «Быстрый снимок» она позволяет создавать четкие и качественные снимки в любое время суток. Множество дополнительных фильтров и эффектов помогут творчески улучшить полученные фото. Фронтальная камера на 5 Мп умеет создавать селфи-снимки с эффектом боке.

Новая модель работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой One UI Core. Доступна установка двух SIM-карт и карты памяти microSD. Внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.

Смартфон Samsung Galaxy A03 с 3/32 ГБ памяти в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 369 рублей. Новые и действующие абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи смогут оформить его в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 33,60 рубля, а на два года – 16,10 рубля.

Версия Samsung Galaxy A03 с 4/64 ГБ памяти в рамках акции «Для всех» предлагается за 419 рублей. При покупке в рассрочку на год по акции «Удачная покупка» ежемесячный платеж составит 38,10 рубля, а на два года – 18,30 рубля.