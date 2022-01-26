Стала известна предварительная цена складного смартфона Google Pixel Notepad

Компания Google работает над собственным складным смартфоном, стараясь не отстать от одного из новых трендов. В преддверии официального запуска стала известна предварительная цена на устройство.

Согласно данным авторитетного портала 9to5Google, "блокнот" Google Pixel, который, по-видимому, назовут Pixel Notepad, будет дешевле на $400, чем недавно выпущенный Samsung Galaxy Z Fold3. Гаджет-конкурент стоит $1800, таким образом, цена на устройство Google составит $1400.

Стоит отметить, что самый доступный смартфон-"раскладушка" Oppo Find N стоит $1200. Источник также сообщает, что Pixel Notepad будет похож именно на устройство Oppo, поскольку будет короче и шире флагмана Samsung.

По слухам, гаджет Google базируется на SoC Tensor, как и серия Pixel 6, имеет основную камеру на 12 Мп, сверхширик с таким же разрешением и две селфи-камеры по 8 Мп, на внутреннем и внешнем экранах. В аппарате установлено 12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной.

Ожидается, что Google Pixel Notepad первоначально будет выпущен в третьем квартале только в США, а на международных рынках появится к концу года.