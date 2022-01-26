Motorola выпустит смартфон с камерой на 200 мегапикселей

В интернете появились первые изображения и подробные характеристики нового смартфона Motorola Frontier 22, который станет первым в мире аппаратом с камерой 200 Мп. Предполагалось, что первыми подобный смартфон выпустят Xiaomi и Samsung, но, похоже, их обойдет Motorola.

Сообщается, что основная 200 Мп камера смартфона Motorola Frontier 22 (название рабочее, выпустят аппарат под другим наименованием) будет работать совместно с системой оптической стабилизации изображения. Кроме того, гаджет получит дополнительный модуль со сверхширокоугольным 50 Мп объективом, а также 12 Мп сенсор с телеобъективом и 2х оптическим зумом.

Платформа смартфона носит кодовое обозначение SM8475. Предполагается, что под ним скрывается чипсет Snapdragon 8 Gen 1+ или Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти составит 8-12 Гб, постоянной – 128-256 Гб. У Frontier 22 будут 6.67" OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Устройство получит операционную систему Android 12 "из коробки".

Также были опубликованы первые рендеры смартфона. На них видно, что оптический модуль основной камеры выглядит просто огромным. Похоже, одной из основных задач производителя станет его защита.