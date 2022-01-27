Начались мировые продажи Huawei P50 Pro и P50 Pocket

Компания Huawei официально объявила о старте мировых продаж своих флагманов P50 Pro и P50 Pocket. Смартфоны появятся на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Америки.

Оба устройства оснащены чипом Snapdragon 888 4G, который, в отличие от варианта 5G, поддерживает только 4G LTE.

Huawei P50 оснащен 6.6" OLED-экраном с разрешением 2700x1228 и частотой обновления 120 Гц. Фотоблок, разработанный совместно с Leica, состоит из 50 Мп основной, 40 Мп монохромной, 13 Мп сверхширокой камер и 64 Мп телеобъектива. Аккумулятор емкостью 4360 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. P50 Pro будет поставляться только в одном варианте: 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. Варианты цветов: золотой, черный и какао золото. Стоимость 1.199 евро.

Huawei P50 Pocket – новый аппарат, выпущенный в Китае только в прошлом месяце. Он имеет 1" экран на внешней стороне, который позволяет взаимодействовать с уведомлениями, камерами и элементами управления. Внутри находится 6.9" OLED-экран с тактовой частотой 120 Гц с соотношением сторон 21:9. Емкость аккумулятора 4000 мАч с поддержкой зарядки 40 Вт. P50 Pocket будет продаваться в двух вариантах: обычная модель с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, стоимость – 1.299 евро, и Premium Edition с обновленным дизайном и конфигурацией 12 Гб + 512 Гб, стоимость – 1.599 евро.

Оба устройства поставляются с прошивкой EMUI 12. У покупателей, оформивших предзаказ, в комплекте будут беспроводные наушники FreeBuds 4.