С 29 января в МТС снижены цены на ряд гаджетов Apple

С 29 января снижены цены на ряд смартфонов, планшетов и ноутбуков Apple. В салонах связи и интернет-магазине МТС их можно будет приобрести с выгодой до 500 рублей.

iPhone 12 Pro Max может похвастаться сверхбыстрым процессором A14 Bionic, яркими и насыщенными OLED-экранами, впечатляющей тройной камерой с разрешением каждого объектива 12 Мп, возможностью беспроводной зарядки и наличием защиты от воды и пыли согласно стандарту IP68. В рамках акции «Удачная покупка» iPhone 12 Pro Max с внутренним накопителем на 128 ГБ можно приобрести за 3849 рублей, а версию на 256 ГБ памяти – за 4199 рублей. Экономия при этом составит 330 и 280 рублей соответственно. Ежемесячный платеж при покупке их в рассрочку составит от 209 рублей.

Стоимость версии 6,1-дюймового iPhone 12 Pro с 256 ГБ памяти будет доступнее на 270 рублей и составит 3909 рублей. Модель со 128 ГБ памяти можно приобрести за 3559 рублей, что на 220 рублей меньше его предыдущей цены. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку составит от 199 рублей.

Также стали доступнее некоторые планшеты и ноутбуки Apple. Подробнее о ценах на устройства Apple, которые действуют в МТС в рамках акции «Удачная покупка», смотрите по ссылке.