Вышел смартфон TCL 305 под управлением Android 11 Go Edition

Дебютировал смартфон TCL 305 на аппаратной платформе MediaTek. Новинка уже доступна для заказа в цветовых исполнениях Space Gray (серый) и Atlantic Blue (синий) по ориентировочной цене 200 евро.

В аппарат установлен процессор MediaTek Helio A22. В его состав входят четыре вычислительных ядра Arm Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR и модем LTE (Cat-7 DL / Cat-13 UL).

Объём оперативной памяти составляет только 2 Гбайт. Флеш-накопитель имеет вместимость 64 Гбайт, а дополнительно можно задействовать карту формата microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Смартфон получил 6,52-дюймовый дисплей IPS с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и яркостью 450 нит. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 5-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера имеет трёхкомпонентную конфигурацию: это 13-мегапиксельный блок, 2-мегапиксельный датчик для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор для получения сведений о глубине сцены.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, порт USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм. На тыльной панели находится сканер отпечатков пальцев. На аппарат установлена операционная система Android 11 Go Edition.