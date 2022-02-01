Oppo готовит новый раскладной телефон и собирается конкурировать с Samsung

В декабре прошлого года Oppo представила свой первый смартфон-раскладушку Find N. По сообщению инсайдера Мукула Шармы, компания проектирует еще одно устройство, оснащенное гибким экраном. Оно должно составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Flip 3.

В утечке говорится о том, что основным конкурентным преимуществом будущего девайса будет его стоимость, которая ожидается гораздо ниже, чем у Samsung. К сожалению, пока что нет никаких подтвержденных сведений о технических характеристиках новинки. Ожидается, что Oppo анонсирует смартфон ориентировочно в третьем квартале текущего года.

О названии смартфона также пока ничего не известно, но можно предположить, что он станет очередным представителем линейки Oppo Find. Впрочем, по мере приближения к дате презентации начнут всплывать те или иные подробности, так что остается только ждать известий от инсайдеров, которые не упустят возможности поделиться свежей информацией.