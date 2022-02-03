Мошенники заработали на доверчивости Apple почти миллион долларов

В США раскрыта мошенническая схема по обмену фальшивых iPhone на подлинные. Злоумышленники заработали на ней почти миллион долларов.

В 2013 году гражданин Китая Хайтенг Ву иммигрировал в США, где выучился на инженера и нашел официальную работу. Однако в дальнейшем он вместе со своей женой и друзьями придумали схему по обману корпорации Apple.

Злоумышленники закупали в Гонконге подделки под iPhone, которые, тем не менее, имели IMEI и серийные номера, соответствующие подлинным смартфонам. Затем их сдавали в американские сервисные центры Apple, заявляя, что они сломаны, и требовали поменять устройства по гарантии. Выбор пал именно на американские центры, т.к. в США правила обмена продукции Apple упрощены по сравнению с другими странами. В дальнейшем новенькие смартфоны отправлялись сообщникам за границу для продажи.

Всего мошенники сумели заработать 987.000 долларов, но все-таки были "вычислены" и арестованы. Все участники преступной группы были осуждены на различные сроки заключения, в частности, Хайтенг Ву получил 26 месяцев тюрьмы. Кроме того, он обязан вернуть все полученные в результате мошенничества деньги и выплатить такую же сумму в качестве штрафа.