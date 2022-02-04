Американский хакер в одиночку сломал интернет в Северной Корее

В середине января в Северной Корее наблюдались периодические отключения интернета, пик которых пришелся на 26 января, когда вся страна полностью ушла в офлайн. Как сообщает сайт Wired, ответственность взял на себя неизвестный под ником P4X. По его словам, отключение интернета в КНДР стало местью за то, что ранее он сам стал жертвой северокорейских хакеров.

В начале 2021 года специалисты Google Threat Analysis Group зафиксировали массированную атаку, направленную на специалистов по безопасности, занимающихся поиском уязвимостей. Как выяснило ФБР, за нападением стояли хакеры из КНДР, а их целью было хищение результатов исследований и применяемых для них инструментов.

По словам P4X, он тоже стал жертвой атаки. В отместку от решил решил совершить ответное нападение на сети КНДР. Для этого P4X использовал ряд уязвимостей в компьютерных системах страны для запуска DoS-атак на ее серверы и маршрутизаторы. Для взлома использовался только домашний компьютер, а сам исследователь во время атаки "сидел на диване в пижаме и смотрел фильмы про инопланетян". Тем самым P4X намекает на полную несостоятельность северокорейских специалистов по интернет-безопасности.

Как известно, у подавляющего большинства жителей КНДР нет доступа к глобальной Сети, так что его отсутствие, скорее всего, практически никто в стране не заметил. По словам P4X, его целью было северокорейское руководство, которому он хотел сделать предупреждение.

Как отмечает Wired, заявления P4X могут вызвать обоснованные сомнения в их правдивости, но аналитика северокорейской активности в Сети в указанное время косвенно подтверждает его слова.

Также P4X организовал в даркнете сообщество FUNK Project (от "F.U. North Korea"). Он надеется, что к нему присоединятся и другие хакеры. "Цель проекта в том, чтобы атаковать сети, вести сбор информации и не дать Северной Корее беспрепятственно взламывать западный мир", – говорится на сайте проекта.