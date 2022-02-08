Honor анонсировала смартфон 60 SE

Компания Honor анонсировала очередную модель в серии 60: более доступный вариант выпущенных ранее Honor 60 и 60 Pro — новинку 60 SE.

Новинка получила более скромный 64-мегапиксельный основной сенсор в сравнении со 108-мегапиксельными модулями, применяемыми в Honor 60 и Honor 60 Pro.

Модель построена на платформе MediaTek Dimensity 900, этот чипсет выполнен в соответствии с 6-нм техпроцессом. CPU использует два ядра Cortex-A78 по 2,4 ГГц, и шесть Cortex-A55 по 2.0 ГГц, применяется графический ускоритель Mali-G68 MC4 — совершенно идентичным чипсетом оснащалась предыдущая модель — Honor 50 SE.

Honor 60 SE имеет два характерных признака — изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, способный отображать миллиард оттенков цветов, и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Отверстие для фронтальной камеры расположено в верхней центральной части дисплея.

В Китае уже начались предварительные продажи новинки. Модель с 8/128 Гбайт ОЗУ/ПЗУ стоит порядка $345, вариант с 8/256 Гбайт — $390.