Компания Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S22. В неё вошли три версии: Galaxy S22 и S22+, которые отличаются размерами экраном и батарей, а также самый продвинутый Galaxy S22 Ultra, который выделяется не только оснащением, но и совершенно другим дизайном. Ключевые изменения заключаются в аппаратной платформе, а также камерах.

Наибольший интерес среди трёх новинок, конечно же, представляет Galaxy S22 Ultra, который, по сути, является преемником смартфонов серии Galaxy Note — от неё Samsung окончательно отказалась. Новинка получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3088 × 1440 точек и частотой 120 Гц, который поддерживает ввод с помощью активного стилуса S Pen. Причём, в отличие от прошлогоднего Galaxy S21 Ultra, стилус поставляется в комплекте и для него есть место в корпусе устройства — прямо как в Galaxy Note.

Что касается более доступных Galaxy S22 и S22+, то здесь также применены панели AMOLED диагональю 6,1 и 6,6 дюйма соответственно. В обоих случаях применены панели с разрешением 1080р и частотой обновления до 120 Гц. Здесь поддержки S Pen уже нет.

Смартфоны серии Galaxy S22 будут построены на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200, в зависимости от региона продаж. В России будут предложены версии на фирменном чипе Samsung. Этот 4-нм чип объединяет ядра с архитектурой Armv9 и частотой до 2,8 ГГц, графический процессор Samsung Xclipse 920 на архитектуре AMD RDNA2, улучшенный ИИ-процессор с тремя ядрами, а также модемы 5G и Wi-Fi 6E. Добавим, что графический процессор поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей. Объём оперативной памяти у всех новинок равен 8 Гбайт, а для хранения данных предусмотрено 128 или 256 Гбайт. Модель Ultra также предлагает версии с 12 или 16 Гбайт оперативной и 512 или 1024 Гбайт флеш-памяти.

Другой важной особенностью смартфонов Galaxy S22 являются их камеры. Модели Galaxy S22 и S22+ получили одинаковые наборы тыльных камер: основную 50-Мп, широкоугольную 12-Мп и 10-Мп с 3-кратным зумом. Фронтальные камеры у обеих новинок 10-Мп.

В свою очередь Galaxy S22 Ultra несёт основную камеру с 108-Мп датчиком, которую дополняют 12-Мп широкоугольный модуль, а также пара 10-Мп модулей с зум-объективами — 3- и 10-кратными. К слову, как раз зум-модули получили обновлённые более крупные сенсоры. «Фронталка» тут 40-Мп.

Samsung отмечает, что серьёзно прокачала программную часть камеры новых Galaxy S, особенно по части алгоритмов обработки и стабилизации изображения. Отдельно отмечается обновление режима ночной съёмки, который теперь объединяющая до 20 фото в одно для получения лучшего результата.

Galaxy S22 получил батарею на 3700 мА·ч, более крупный Galaxy S22+ — на 4500 мА·ч, а старший Galaxy S22 Ultra — 5000 мА·ч. В отличие от предшественников, которые поддерживали зарядку мощностью 25 Вт, смартфоны S22+ и S22 Ultra получили действительно быструю зарядку на 45 Вт. Правда, зарядным устройством ни одна новинка не комплектуется.

Цены для США на данные смартфоны начинаются с $799,99, $999,99 и $1199,99.