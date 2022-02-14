Xiaomi представила смартфон Redmi 10 2022

Китайская компания Xiaomi анонсировала на международном рынке смартфон среднего уровня Redmi 10 2022 под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

Аппарат получил 6,5-дюймовый экран FHD+ Dot Display с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления до 90 Гц. Имеется защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. В небольшом отверстии по центру в верхней области дисплея находится 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Задействован 4G-чип MediaTek Helio G88 с восемью ядрами (до 2,0 ГГц) и ускорителем Arm Mali-G52. Реализована поддержка NFC для осуществления платежей бесконтактным способом. Аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 18-ваттную зарядку.

Сзади расположена четверная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

В оснащение входят боковой сканер отпечатков пальцев, FM-тюнер, стереодинамики, порт USB Type-C, инфракрасный порт, гнездо для наушников на 3,5 мм, слот microSD. Габариты составляют 161,95 × 75,53 × 8,92 мм, вес — 181 г.

Смартфон наделён 4 Гбайт оперативной памяти, вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт. Цена пока не называется.