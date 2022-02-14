Huawei представила в Беларуси две новинки в роскошном дизайне: наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick и смарт-часы HUAWEI WATCH GT 3

Huawei Consumer Business Group (CBG) объявляет о старте предзаказов в Беларуси двух новинок в категории носимых устройств. Одна из них – это беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick, обладающие эксклюзивным люксовым дизайном, технологией Adaptive Ear Matching (AEM) EQ и системой шумоподавления Open-fit ANC 2.0. Вторая – смарт-часы HUAWEI WATCH GT 3 с элегантным золотистым ремешком миланского плетения, работающие на фирменной операционной системе HarmonyOS 2.1.

HUAWEI FreeBuds Lipstick — уникальный дизайн и передовые технологии

Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick были разработаны группой международных дизайнеров из мировой индустрии роскоши, моды, автомобилей и цифровых технологий в Парижском центре эстетических исследований Huawei (Huawei’s Paris Aesthetics Research Centre). Новинка получила зарядный кейс из нержавеющей стали с высокотехнологичной отделкой поверхности, который выполнен в виде губной помады. Дизайн HUAWEI FreeBuds Lipstick демонстрирует благородство и роскошь благодаря великолепному корпусу и интересным визуальным решениям. Вместе с тем, он отдает дань гармонии и элегантности через закругленные края и тонкую обработку линий.

Роскошный зарядный кейс HUAWEI FreeBuds Lipstick из нержавеющей стали, устойчивый к коррозии и износу, изготовлен с использованием 30 сложных технологических процессов, в число которых входит тщательная полировка для получения гладкой как зеркало поверхности. Крышка футляра надежно фиксируется благодаря магнитам и издает характерный приятный щелчок при закрытии. Вместе со специальной ароматизированной подарочной коробкой это добавляет удовольствия при распаковке наушников. Изысканная цветовая гамма HUAWEI FreeBuds Lipstick представляет собой сочетание черного, золота и красного. Эти классические цвета повторяют классическую губную помаду, причем черный здесь символизирует тайну, золотой — роскошь, а красный — энтузиазм и очарование.

Активное шумоподавление и высокое качество звучания

Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick обладают конструкцией открытого типа. Для достижения максимально комфортной посадки модель прошла специальное тестирование, чтобы проверить воздействие на восемь различных областей ушной раковины. Гаджет оснащен функцией настройки звучания Adaptive Ear Matching (AEM) EQ, которая автоматически определяет форму ушного канала пользователя, что позволяет устанавливать наиболее подходящие настройки эквалайзера. Вдобавок наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick получили систему шумоподавления с двумя микрофонами Open-fit ANC 2.0, которая эффективно нейтрализует окружающие шумы. Она автоматически выбирает подходящие параметры шумоподавления из более чем 10 вариантов, обеспечивая высокое качество звучания во время телефонных разговоров и прослушивания музыки.

Мгновенное переключение между устройствами

Благодаря функциям EMUI 12 Device+ пользователи могут переключать звук со смартфона или планшета на беспроводные наушники. Дополнительно в HUAWEI FreeBuds Lipstick реализовано бесконтактное сопряжение по Bluetooth, что позволяет подключаться к находящимся поблизости смартфонам, планшетам и ПК, а также подключать наушники к двум устройствам одновременно. Кроме того, пользователи могут настроить параметры сенсорного управления через приложение HUAWEI AI Life для того, чтобы отвечать на звонки, ставить композицию на паузу или настраивать громкость с помощью касаний.

Наушники можно также подключить к смарт-часам HUAWEI, чтобы настраивать шумоподавление, контролировать заряд батареи и управлять воспроизведением музыки. С помощью инновационной технологии кодирования игрового аудио HUAWEI FreeBuds Lipstick способны снизить задержку сигнала до 90 мс, чтобы обеспечить точное соответствие звуков происходящему на экране.

Качественная запись звука и увеличенная автономность

Благодаря высокочувствительному микрофону наушники способны записывать звук с частотой дискретизации до 48 кГц. В приложении HUAWEI AI Life пользователь может активизировать режим записи окружающих звуков, в котором устройство в высоком разрешении будет вместе с голосом захватывать окружающие звуки.

При выключенной системе активного шумоподавления наушники способны воспроизводить музыку до 4 часов, а полностью заряженный футляр увеличивает автономность до 22 часов. Мощная батарея и эффективное энергопотребление позволяют использовать наушники без ограничений, подзаряжая их один раз в несколько дней.

HUAWEI WATCH GT 3 42mm Elegant с золотистым ремешком — элегантность в каждой детали

Новая версия HUAWEI WATCH GT 3 42mm Elegant с диаметром циферблата 42 мм выполнена в золотистом корпусе из нержавеющей стали и керамики. Дисплей защищён высокопрочным изогнутым стеклом. Часы получили изящный золотистый ремешок с миланским плетением. Толщина устройства — 10,2 мм, а вес — около 35 граммов. Вращающееся колесико управления с тактильной обратной связью с высокой точностью распознаёт движения, обеспечивая удобное и быстрое управление функциями.

Смарт-часы получили обновлённую технологию измерения сердечного ритма HUAWEI TruSeen 5.0+ на основе датчика с двумя источниками света и восемью светодиодами. Точность измерения пульса улучшена за счёт применения модуля PPG 5.0, что позволяет чётко отслеживать сердечный ритм при быстро меняющихся нагрузках. Благодаря двухдиапазонному позиционированию с пятью системами на основе GNSS, HUAWEI WATCH GT 3 обеспечивают точное определение местоположения. Кроме того, HUAWEI WATCH GT 3 способны непрерывно отслеживать содержание кислорода в крови (SpO2), уровень стресса и менструальный цикл.

HUAWEI WATCH GT 3 42mm Elegant предлагают более 100 тренировочных режимов, включая 18 профессиональных, 12 тренировок на открытом воздухе и 6 тренировок в помещении. Специально для любителей бега в смарт-часах есть функция «Умный тренер по бегу», которая предлагает индивидуальный план ежедневных тренировок и отслеживает реакцию организма на нагрузки.

Устройство способно работать без подзарядки до 7 дней, при этом пользователь может прослушивать музыку и совершать звонки через Bluetooth по 30 минут в день, круглосуточно отслеживать свой пульс, получать уведомления, тренироваться по 1,5 часа в неделю и до 200 раз в день активировать экран.

Цены и доступность

Рекомендованная розничная цена на дизайнерские беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick составляет 599 рублей, а на обновленную версию смарт-часов HUAWEI WATCH GT 3 42mm Elegant c золотистым ремешком миланского плетения — 749 рублей. Продажи обеих моделей в Беларуси стартуют 4 марта. Предзаказы принимаются в фирменных магазинах HUAWEI и в сетях партнеров.