Xiaomi представила Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi провела в Китае презентацию смартфона Redmi K50 Gaming Edition — первого устройства серии К50 и преемника прошлогоднего Redmi K40 Gaming Edition. Новинка построена на базе актуального флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и может похвастаться поддержкой быстрой 120-Вт зарядки. Кроме того, устройство получило специальную версию, созданную в рамках партнёрства между Xiaomi и гоночной командой Mercedes AMG Petronas.

Как и в прошлогоднем Redmi K40 Gaming Edition, на правой грани новинки разместилась пара физических клавиш-триггеров. Смартфон собран на металлическом каркасе, а его тыльная панель выполнена из стекла. В целом, дизайн практически повторяет прошлогоднюю модель.

Однако «под капотом» скрыты ключевые различия между устройствами. Для Redmi K50 Gaming Xiaomi разработала совершенно новую систему охлаждения, призванную обуздать горячий нрав Snapdragon 8 Gen 1. В ней используется две испарительных камеры площадью 845 мм² и 4015 мм². Они дополнены массивным медным радиатором и элементами из графита, нержавеющей стали и специально подобранных сетчатых материалов. За счёт этого смартфон не перегревается и может удерживать частоту кадров на уровне 120 FPS в течение 30 минут.

Redmi K50 Gaming Edition оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, которая отображает 10-битный цвет. Частота опроса сенсорного слоя достигает 480 Гц. Дисплей прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass Victus. В верхней части экрана в крошечном круглом вырезе располагается объектив 20-Мп фронтальной камеры Sony IMX596.

Основная камера совмещает три сенсора: главный 64-Мп Sony IMX686, 8-Мп датчик со сверхширокоугольной оптикой и телефотомодуль с разрешением 2 Мп.

Новинку питает 4700-мА·ч аккумулятор, который, благодаря 120-Вт быстрой зарядке, полностью заряжается всего за 17 минут. Смартфон работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Redmi K50 Gaming Edition поддерживает Wi-Fi 6E и NFC.

Устройство доступно в синем, серебристом и чёрном цветах, а также в уникальном исполнении Mercedes AMG F1. Цены на Redmi K50 Gaming Edition варьируются от $520 за версию с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128-Гбайт накопителем UFS 3.1 до $662 за смартфон в исполнении Mercedes AMG F1 с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. Старт продаж запланирован на пятницу, 18 февраля.