В МТС снизились цены на смартфон Xiaomi Redmi 9A. С 17 по 21 февраля эту популярную модель начального уровня можно приобрести всего за 279 рублей или в рассрочку от 12,20 рубля в месяц.

Xiaomi Redmi 9a – это простой в использовании и демократичный по цене смартфон, который располагает большим экраном и емкой батареей. С его помощью очень удобно заниматься поиском информации в интернете, общаться в соцсетях и мессенджерах, а также делать фото на память.

Смартфон оснащается 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1440×720 пикселей, основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп, 32 ГБ внутренней и 2 ГБ оперативной памяти. Шустрый восьмиядерный процессор позволяет с комфортом пользоваться всеми повседневными приложениями. А аккумулятор емкостью 5000 мАч при поддержке фирменной технологии энергосбережения обеспечивает до 19 часов непрерывного просмотра видео или до 14 часов игры. В обычном режиме использования смартфон способен работать до 2 дней на одном заряде.

По 21 февраля в рамках акции «Для всех» стоимость смартфона Xiaomi Redmi 9A снизилась до 279 рублей. Стали доступнее и цены в рассрочку. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж теперь составит 25,40 рубля, а на два года – 12,20 рубля.