Samsung проведет презентацию новых устройств Samsung Galaxy 27 февраля

Южнокорейская компания Samsung официально подтвердила, что отправляется на выставку Mobile World Congress, чтобы представить новые устройства Samsung Galaxy.

Производитель утверждает, что новинки, которые будут показаны Mobile World Congress, продемонстрированы на этом изображении. Мы видим два сгибающихся смартфона (предположительно, Galaxy Flip 3 и Fold 3), Galaxy S22 Ultra, а также планшет, умные часы и ноутбук.

Трансляция мероприятия начнется в 21:00 на YouTube-канале Samsung.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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