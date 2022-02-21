В МТС снижены цены на смартфоны iPhone 11 с памятью 64ГБ и 128ГБ. Выгода составляет 300 рублей и действует при покупке смартфона единым платежом в рамках акции «Вам бонус!».

Смартфон работает на базе мощного процессора Apple A13 Bionic, который выполняет любые задачи быстро и плавно. Именно он позволяет применять интеллектуальные технологии обработки изображения и создавать снимки или видеозаписи высокого качества.

6,1-дюймовый дисплей устройства выполнен по технологии Liquid Retina, которая обеспечивает невероятно точную цветопередачу. Корпус выполнен из алюминия и стекла. Он полностью герметичен, обладая надежной защитой от попадания пыли и влаги согласно стандарту IP68.

Воспользовавшись акцией «Вам бонус!», при покупке iPhone 11 единым платежом можно сэкономить 300 рублей. Версия смартфона iPhone 11 со 128 ГБ памяти доступна за 1899 рублей, а с 64 ГБ памяти - за 1699 рублей. Акция «Вам бонус!» дает возможность выгодно приобрести ряд устройств при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.