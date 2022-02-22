«ВКонтакте» анонсировала поддержку блокчейна и NFT

Технический директор крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» Александр Тоболь подтвердил, что соцсеть будет поддерживать блокчейн и NFT. При этом свой собственный блокчейн «ВКонтакте» создавать не собираются, соцсеть намерена выступать в роли посредника и помощника.

Есть история формирования технологии. Вот она прошла. Уже появились площадки, появился блокчейн. И не хватает какой-то продуктовой истории, чтобы это все собрать и придвинуть к пользователям. И здесь как раз наша задача, чтобы предоставить возможность загрузить контент, легко создать NFT-токен, разместить его потом на бирже. И здесь наша задача как крупнейшего в России сервиса по взаимодействию с аудиторией с невероятным объемом пользовательского контента предоставить ему эту возможность. Сказать, что давайте выберем вот такой-то блокчейн, создадим контент, мы здесь скажем, что при создании NFT-токена мы как-то завизировали со стороны VK, что для нас на текущий момент этот контент был уникальным, он никому не принадлежал. И дальше вы можете торговать на различных площадках, будь то Solanart, OpenSea или какие-то еще истории. Александр Тоболь

Мировой рынок NFT-токенов сейчас составляет от 20 до 35 миллиардов долларов в год. В 2025 году он должен увеличиться до 80 миллиардов долларов. Главная проблема в масштабах мошенничества. Тот же OpenSea, крупнейший маркетплейс цифрового искусства, объявил, что более 80% всех NFT-токенов, созданных с помощью их бесплатного инструмента, — это либо плагиат, либо подделка, либо спам.