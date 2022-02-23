Google представила сервис Checks

«Инкубатор» Google — т. н. Area 120 представил сервис Checks, способный решить для разработчиков ПО под Android часть проблем автоматически.

Создатели мобильных приложений могут зарегистрироваться для использования сервиса Checks, пока находящегося в стадии бета-тестирования. Он поможет разработчикам точно понять, насколько качественно их приложения обрабатывают пользовательские данные. Дополнительно приложение отчасти помогает автоматизировать соблюдение существующих норм законодателей и площадки Google Play.

По словам создателей сервиса, ранее они выяснили, что разработчикам бывает трудно уложиться в правила регуляторов и своевременно менять софт в соответствии с изменениями политики маркетплейсов и, конечно, определить, как эти изменения применимы к их приложениям. Checks помогает разработчикам принимать информированные решения, определяя потенциальные проблемы с соответствием софта законам и правилам — они получат практические советы, написанные простым языком и ссылки на релевантные источники информации.

Разработчики могут загружать приложения для сканирования, после проверки сервис поможет подготовить для маркетплейсов декларации об использовании данных. Фактически инкубатор поможет Google и разработчикам подготовиться к появлению секций в описаниях приложений в Google Play, посвящённых конфиденциальности и безопасности, которые будут внедряться с апреля 2022 года. Вполне предсказуемо, изначально сервис предназначен для приложений под Android — он поможет разработчикам правильно задекларировать использование пользовательских данных. Впрочем, создатели заявили, что Google Checks будет работать и с приложениями для iOS, хотя в компании не уточнили, как именно это будет осуществляться.

Платформа Checks включает множество специальных инструментов. Предлагается как бесплатный тариф для анализа приложений, так и три платных: «Базовый» за $249 в месяц, «Премиум» — $499 и «Корпоративный» — цена предоставляется по запросу. Пока сервисы позволяют оценить соответствие приложений нормам США, ЕС, Бразилии, а также Google Play Store Developer Policies.