Представлены тонкие ноутбуки Nokia PureBook Pro

На выставке Mobile World Congress 2022 будут представлены ноутбуки под брендом Nokia, разработанные французским производителем OFF Global. Модели Nokia PureBook Pro с 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями и процессорами Intel Core двенадцатого поколения (Alder Lake) будут продаваться в Европе.

Обе модели будут поставляться с ОС Windows 11 и получат десятиядерные процессоры Intel Core i3-1220P поколения Alder Lake, имеющие по два высокопроизводительных и по восемь энергоэффективных ядер, что в сумме обеспечит 12 потоков. Частота мощных ядер составляет 1,5 ГГц в штатном режиме и 4,4 ГГц — в «турбо», экономичные ядра обеспечивают от 1,1 до 3,3 ГГц соответственно. Уровень TDP этих процессоров составляет 28 Вт. Позже появятся и более производительные варианты Nokia PureBook Pro на базе Intel Core i5 с более мощными характеристиками.

Новинки используют IPS-панели с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей). Максимальная яркость составляет 250 кд/м2. Разрешение веб-камер составляет 2 мегапикселя. В обеих версиях Nokia PureBook Pro применяются M.2 SSD на 512 Гбайт, а также оперативная память DDR4 с частотой 2666 МГц объёмом 8 Гбайт. Постоянная и оперативная память могут быть заменены самим пользователем — на нижней панели имеется крышка, позволяющая менять модули, не лишаясь гарантии.

Клавиатуры обеих моделей имеют подсветку, но только 17-дюймовый вариант оснащён отдельной цифровой клавиатурой. Два порта USB Type-C и один USB-A соответствуют протоколу USB 3.2, имеются картридеры. Для зарядки могут использоваться порты USB Type-C. Для защиты ноутбуков применяются сканеры отпечатков пальцев. Каждая модель оснащена четырьмя динамиками, для беспроводных подключений используются интерфейсы Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

Nokia PureBook Pro 15 оснащён аккумулятором на 57 Вт∙ч, Nokia PureBook Pro 17 — 63 Вт∙ч. Ожидается, что этого хватит приблизительно на 10 часов офисной работы. Более компактный ноутбук весит 1,7 кг, толщина — 19,05 мм. Его старший собрат весит 2,5 кг, его толщина — 19,6 мм. В OFF Global обращают внимание, что это не просто ноутбуки некоего OEM-производителя с логотипом Nokia, а вполне самостоятельный продукт — даже корпуса разрабатывались самой компанией во Франции.

Появление ноутбуков в продаже у онлайн-ретейлеров ожидается в апреле или мае. Nokia PureBook Pro с меньшим дисплеем будет стоить 699 евро, а с большим — 799 евро. Позже они поступят в продажу и в обычных торговых сетях. Будут предлагаться версии серебристого, красного, синего и чёрного цветов.

В целом OFF Global намерена продавать ноутбуки Nokia в 22 странах. Помимо Германии, в которую они поступят в первую очередь, продажи ожидаются в остальной Западной Европе, Северной Африке, Таиланде и Канаде. Позже новинки поступят и в другие страны.