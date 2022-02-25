Oppo официально представила флагман Find X5 Pro

Oppo официально представила флагманский смартфон 2022 года — Find X5 Pro. Модель является преемником прошлогоднего флагмана Find X3 Pro, но в новом варианте используется белый керамический корпус с необычным модулем камеры «абстрактной» формы.

Главная и ультраширокоугольная камеры используют те же 50-мегапиксельные сенсоры IMX766, что и модель Find X3 Pro, также имеется 13-мегапиксельный модуль для телефотосъёмки. В отличие от предшественника у новинки отсутствует камера-микроскоп.

Хотя в новинке применяется прежний главный датчик, теперь используется слегка другая оптика с апертурой f/1.7. В Oppo заявляют, что в новых объективах применяют больше стеклянных элементов в сравнении с Find X3 Pro — в прежней модели использовался только пластик. Кроме того, поддерживается пятиосевая оптическая стабилизация изображения.

Также известно, что Oppo сотрудничает со шведским производителем камер Hasselblad и использует собственный нейропроцессор MariSilicon X для обработки изображений. Утверждается, что новые камеры повысили качество съёмки HDR-видео в условиях плохой освещённости благодаря специальному режиму 4K Ultra Night Video.

В остальном смартфон представляет собой типичный современный флагман с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, поддерживающим разрешение 1440p и частоту обновления изображения 120 Гц. Используется флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, АКБ ёмкостью 5000 мА∙ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт. Модель оснащена 256 Гбайт флеш-памяти и 12 Гбайт ОЗУ, и обеспечивает защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Параллельно Oppo представила классическую версию Find X5, отличающуюся от флагмана линейки используемым чипсетом Snapdragon 888, ОЗУ меньшего объёма на 8 Гбайт и меньшим 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, а также цветом корпуса.

В Европе цена Oppo Find X5 начинается от 999 евро, тогда как Find X5 Pro будет стоит 1299 евро. Предзаказы уже стартовали, а продажи начнутся 14 марта.