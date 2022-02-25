Представлен флагманский смартфон Motorola Edge Plus 2022

Компания Motorola, принадлежащая Lenovo, представила смартфон Motorola Edge Plus 2022 в США. Устройство представляет собой обновленную версию недавно выпущенного смартфона Moto Edge 30 Pro. Стартовая цена смартфона Motorola Edge Plus 2022 составляет 1000 долларов.

Он оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ P-OLED с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, глубиной цвета 10 бит, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и поддержкой HDR+. Устройство построено на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Устройство оснащено 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и тремя вариантами флеш-памяти: 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

Тройная основная камера включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины. На фронтальной стороне есть 60-мегапиксельная камера для съемки селфи и видеозвонков, а также функция автоматического захвата улыбки.

Смартфон работает под управлением новейшей операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом My UX. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4800 мА•ч, но в отличие от европейского и индийского вариантов с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт, этот вариант для США поддерживает только 30-ваттную зарядку.

Motorola Edge Plus 2022 выпускается в двух цветовых вариантах — Cosmos Blue и Stardust White.