Представлены недорогие смартфоны Nokia С21 и C21 Plus

Представлены два смартфона бренда Nokia – Nokia C21 и Nokia C21 Plus. Оба базируются на однокристальной системе Unisoc SC9863A (это почти четырехлетняя 28-нанометровая SoC с восьмиядерным CPU и производительностью в AnTuTu на уровне 110 000 баллов) и работают под управлением Android 11 Go Edition

Обе модели оснащены экранами диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1600 х 720 пикселей, модемами LTE Cat. 4, адаптерами Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, портами Micro-USB 2.0 и стандартными разъемами для подключения наушников. У Nokia C21 в базе 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, за доплату предложат версию с 3 ГБ ОЗУ. У Nokia C21 Plus есть еще вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.

Nokia C21 получил аккумулятор емкостью 3000 мА·ч, фронтальную 5-мегапиксельную камеру и основную разрешением 8 Мп. Nokia C21 Plus оснащен чуть лучше – у него аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, 5-мегапиксельная фронтальная камера и сдвоенная основная с датчиками разрешением 13 и 2 Мп. Интересно, что у топового Nokia C21 Plus с 4 ГБ ОЗУ емкость аккумулятора больше – 5050 мА·ч, а также есть защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP52.

Габариты и масса Nokia C21 – 170 x 77,9 x 8,8 мм и 195 граммов. Габариты и масса Nokia C21 Plus – 165 x 75,9 x 8,55 мм и 178 (в версии с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч) или 191 (версия с аккумулятором емкостью 5050 мА·ч) грамм.

Nokia C21 поступит в продажу в Европе в конце марта по цене от 100 евро. Nokia C21 Plus можно будет купить в Европе с апреля по цене от 120 евро.