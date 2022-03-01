HONOR представила беспроводные наушники Earbuds 3 Pro и смарт-часы

Компания HONOR представила на выставке MWC 2022 ряд новых продуктов, среди которых оказались беспроводные наушники Earbuds 3 Pro с системой активного шумоподавления на базе искусственного интеллекта.

Наушники оснащены датчиком температуры тела, который позволяет проводить мониторинг в режиме реального времени. По мнению компании, эта функция может стать отличной альтернативой обычному термометру в тех случаях, если последнего может не оказаться рядом в нужный момент.

Наушники предлагаются в двух цветах — сером и белом. Корпус новинки защищён от влаги и пыли в соответствии с международным стандартом IP54. Earbuds 3 Pro оснащены двойным драйвером: 11-мм динамическим и пьезоэлектрическим керамическим для высоких частот.

По словам компании, запаса батареи устройства хватит до 6 часов работы. При подзарядке с помощью комплектного кейса наушники «проработают целый день». Сам кейс поддерживает технологию быстрой зарядки и позволяет восполнить заряд батареи до 65 % примерно за 10 минут. Компания HONOR оценила беспроводные наушники Earbuds 3 Pro в €199.

HONOR Watch GS 3

На выставку MWC 2022 компания HONOR привезла умные часы Watch GS 3, представленные в начале года для китайского рынка. Новинка имеет классический внешний вид. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и оснащён 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей и плотностью 326 точек на дюйм. Дисплей прикрыт закалённым стеклом.

HONOR Watch GS 3 весят всего 44 г и имеют толщину 10,5 мм. Смарт-часы оснащены восьмиканальным сенсором для отслеживания сердечного ритма. По словам производителя, он обеспечивает точность измерения до 97 %. Кроме того, устройство поддерживает круглосуточное отслеживание уровня кислорода в крови и мониторинг сна с более чем 200 советами, позволяющими улучшить качество ночного отдыха.

Гаджет предлагает поддержку более ста режимов тренировок, автоопределение шести видов физических нагрузок и 12 анимированных фитнес-курсов. Благодаря наличию водонепроницаемости с ними можно погружаться на глубину до 50 метров.

Часы будут поставляться с кожаным или пластиковым ремешком и будут предлагаться в трёх цветах: «полночный чёрный», «классический золотой» и «синий океан». Чёрную версию смарт-часов Watch GS 3 производитель оценил в €229, за синюю и золотую будут просить от 249 евро.