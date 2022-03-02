Xiaomi представила смартфоны Poco X4 Pro 5G и M4 Pro

Бренд Poco, принадлежащий китайской компании Xiaomi, официально анонсировал смартфоны Poco X4 Pro 5G и Poco M4 Pro, которые в скором времени появятся в продаже на рынках разных стран. Оба аппарата являются устройствами средней ценовой категории и предлагают хорошее сочетание производительной аппаратной начинки и относительно невысокой стоимости.

Poco X4 Pro 5G оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей (соответствует стандарту Full HD+) и частотой обновления до 120 Гц. В верхней части дисплея имеется небольшой вырез, в котором размещается 16-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера, построенная на базе 108-мегапиксельного датчика, размещена на тыльной стороне корпуса. В её состав также входят широкоугольный модуль на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. В конструкции имеются стереодинамики, а защита корпуса от влаги и пыли выполнена в соответствии с международным стандартом IP53.

Что касается аппаратной составляющей, то в X4 Pro 5G задействован восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 619. Встроенный модем Snapdragon X51 обеспечивает работу в сетях связи пятого поколения. Конфигурация дополняется 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и накопителем UFS 2.2 на 128 или 256 Гбайт. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Для восполнения энергии и подключения к ПК предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Более доступный M4 Pro получил от разработчиков 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления до 90 Гц. Фронтальная камера на 16 Мп помещена в отверстие в верхней части дисплея. Основная камера построена на основе 64-мегапиксельного сенсора, который дополняется широкоугольным модулем на 8 Мп и датчиком на 2 Мп.

За производительность в M4 Pro отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G96 с графическим ускорителем Mali G57 MC2. Пользователям будут доступны версии с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти формата LPDDR4x и накопителем формата UFS 2.2 ёмкостью 128 или 256 Гбайт. Автономность обеспечивает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Обе новинки работают под управлением Android 11 с фирменным интерфейсом MIUI 13. Они будут доступны покупателям в чёрном, синем и жёлтом вариантах цветового исполнения корпуса. Poco X4 Pro 5G с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ обойдётся в €299, тогда как за вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить €349. Более доступный Poco M4 Pro с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ обойдётся в €220, а вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ оценён в €270.