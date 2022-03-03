Хакеры продают за $1 млн исходный код технологии NVIDIA LHR

Хакерская группировка LAPSUS$, атаковавшая серверы компании NVIDIA, выставила на продажу исходный код технологии LHR (ограничитель майнинга) за $1 млн. Речь не идёт о готовом программном обеспечении, которое позволит нажатием одной кнопки разблокировать весь потенциал видеокарт GeForce RTX 30-й серии в криптодобыче. Но на основе продаваемых данных, в теории, можно создать подобный инструмент.

Полный обход ограничителя майнинга на видеокартах GeForce RTX 30-й серии означает, что ускорители смогут обеспечить 100-процентную производительность в добыче криптовалюты Ethereum. Напомним, что в настоящий момент у всех выпускающихся видеокарт GeForce RTX 3000 LHR эффективность майнинга снижена на 50 %. Хакеры добавляют, что исходный код технологии LHR позволяет создать на его основе программное обеспечение для снятия ограничений, использование которого не потребует перепрошивки BIOS видеокарт.

Следует напомнить, что сообществу майнеров уже удалось увеличить эффективность видеокарт GeForce RTX 30-й серии с ограничителем майнинга с 50 до 70 %. Кроме того, позже в этом году ожидается переход на новую схему сети Ethereum без использования видеокарт. На фоне этого нынешним владельцам ферм, вероятно, будет невыгодно приобретать данный код за $1 млн, поскольку отбить вложенные средства вряд ли получится в краткосрочной перспективе.

Хакеры из LAPSUS$ угрожают опубликовать другую конфиденциальную информацию NVIDIA, если та не пойдёт на сделку с ними и не переведёт свои графические драйверы в разряд открытого ПО. Как сообщает портал PC Mag, злоумышленники уже опубликовали около 19 Гбайт из похищенных данных. По словам киберпреступников, им удалось выкрасть 1 Тбайт конфиденциальной информации производителя графических процессоров. При этом около 250 Гбайт данных связаны с различным аппаратным обеспечением NVIDIA.