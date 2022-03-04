Intel и AMD официально подтвердили о прекращении поставок в Россию и Беларусь

Компании Intel и AMD высказались по поводу прекращения поставок своей продукции в Россию и Беларусь. Обе компании подтвердили то, о чем раньше сказал представитель Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): поставки процессоров остановлены. Впрочем, речь не только о процессорах.

Intel говорит, что она «прекратила все поставки для клиентов в России и Беларуси». Так что запрет касается не только процессоров. И в том же ключе высказалась AMD. Представитель компании в интервью PC World сообщил: «В связи с санкциями, наложенными на Россию Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси. Это все продукты AMD и продукты на базе наших решений (ПК и т. д.) в России и Беларуси».

Таким образом, в Россию и Беларусь прекращаются и поставки видеокарт AMD. Но если 3D-карты AMD еще можно купить, то видеокарты Intel Arc Alchemist, дебют которых ожидается до конца марта, в двух странах и вовсе не появятся до тех пор, пока не будут сняты санкции. Кроме того, технологии обеих компаний применяются во многих смежных областях. Например, в основе игровых консолей Sony PlayStation 5 и Xbox Series S/X лежат APU AMD.