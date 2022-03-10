Google ограничила работу Play Маркета в России

Компания Google официально объявила о приостановке работы платёжной системы Google Play для российских пользователей. Это означает, что работа магазина Play Маркет в России ограничивается — теперь пользователи из РФ смогут скачивать только бесплатные приложения. Изменения вступят в силу в ближайшие дни.

Google была вынуждена пойти на этот шаг «в связи с нарушениями работы платёжных систем». На время действия ограничительной меры россияне утрачивают возможность покупать платные приложения и игры, а также оплачивать подписки и производить транзакции внутри самих приложений. Бесплатные приложения остаются доступными.

При этом, подчёркивают в Google, пользователи из России сохранят доступ к приложениям и играм, которые были загружены или куплены ранее. Компания также не отменяет ранее оформленных подписок, включая игровую Play Pass — все они продолжат действовать до окончания расчётного периода, но по истечении данного срока продлить их уже не получится, и они будут отменены.

Ограничения также коснутся российских разработчиков — они потеряют возможность продавать как приложения, так и подписки. Им компания порекомендовала на время приостановки сделать свои приложения бесплатными, а подписки отменить.