Флагманы серии Redmi K50 представят 17 марта

Redmi озвучила дату официальной премьеры флагманов серии Redmi K50. У компании уже есть Redmi K50 Gaming Edition на SoC Snapdragon 8 Gen 1, но это всё-таки нишевая игровая модель, а обычные Redmi K50 дебютируют 17 марта.

Компания опубликовала тизер, на котором представлена топовая модель линейки — Redmi K50 Pro+. Камера представлена тремя модулями, надпись внизу говорит о том, что разрешение основного датчика составило 108 Мп.

Ранее, 7 марта, глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) в социальной сети Weibo подтвердил наличие в линейке моделей на SoC Dimensity 8100 и Dimensity 9000. Это будут, соответственно, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. В основе базового Redmi K50 ожидается Snapdragon 870. Разрешение основного датчика Redmi K50 тоже будет пониже, чем у Redmi K50 Pro+.