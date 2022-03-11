Продажи NFT в 2021 году выросли на 21 000 %

По результатам исследования, проведённого компанией L’Atelier для проекта Nonfungible.com, за минувший год объёмы продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT) достигли $17,6 млрд — это рост на 21 000 % в сравнении с 2020 годом, когда этот показатель составил всего $82 млн.

Данные Nonfungible.com оказались ниже некоторых других оценок — так, блокчейн-аналитики компании Chainalysis оценили рынок NFT в 2021 году в более чем $40 млрд. Сооснователь Nonfungible.com Готье Цуппингер (Gauthier Zuppinger) объяснил это особенностями методов статистического учёта: в доклад попали только официальные продажи NFT без «серых» методов ведения бизнеса вроде скупки собственных токенов для искусственного поднятия их цены.

Согласно этим данным, в 2021 году число связанных с NFT криптокошельков составило 2,5 млн против 89 тыс. годом ранее. Число покупателей токенов выросло с 75 тыс. до 2,3 млн. Цифровые активы оказались прибыльным вложением: в прошлом году инвесторы заработали на них $5,4 млрд, а у 470 криптокошельков прибыль превысила $1 млн. Самой популярной категорией NFT стали коллекционные изображения с объёмом продаж в $8,4 млрд, второй стали игровые токены вроде Axie Infinity — их продажи достигли $5,2 млрд. Наконец, активизировалась деятельность в так называемой метавселенной, где продажи виртуальной земли и других объектов достигли $514 млн.

В этом году рынок NFT, как ожидается, продолжит рост. К настоящему моменту объёмы продаж составляют в среднем $687 млн в неделю, что уже больше $620 млн, которые наблюдались в IV квартале минувшего года. Ожидается также выход на рынок крупных игроков и снижение числа спекуляций.