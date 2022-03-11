Google перестала подключать к Google Cloud новых пользователей из России

Американская корпорация Google перестала подключать к облачному хранилищу Google Cloud новых пользователей из России. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источник в компании.

По словам собеседника издания, Google намерена следить за дальнейшим развитием событий. В то же время он уточнил, что данное решение не коснется пользователей из Беларуси.

Прием новых клиентов облачных сервисов из России и Беларуси также прекратила компания Amazon.