Google перестала подключать к Google Cloud новых пользователей из России

Американская корпорация Google перестала подключать к облачному хранилищу Google Cloud новых пользователей из России. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источник в компании.

По словам собеседника издания, Google намерена следить за дальнейшим развитием событий. В то же время он уточнил, что данное решение не коснется пользователей из Беларуси.

Прием новых клиентов облачных сервисов из России и Беларуси также прекратила компания Amazon.

 

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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