Представлен смартфон Honor X8

Honor представила новый смартфон Honor X8, который получил плоский дисплей с отверстием в центральной верхней части. Сзади расположен квадратный блок основной камеры. Размеры Honor X8 составляют 163,4 х 74,7 х 7,45 мм при массе 177 граммов. Он оснащён 6,7-дюймовым ЖК-экраном разрешением Full HD+ (1080 x 2388 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. Экран занимает 93,6% площади лицевой панели.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 680, он получил 6 ГБ оперативной памяти и 2 ГБ виртуальной ОЗУ, а также 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Телефон работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2.

Honor X8 оснащён 16-мегапиксельной камерой на передней панели, которая способна снимать видео разрешением 1080p. Сзади расположены датчики изображения разрешением 64, 5, 2 и 2 Мп.

Honor X8 оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Компания утверждает, что 10-минутная зарядка позволит телефону обеспечить 3 часа воспроизведения видео. Телефон получил модули 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъём, разблокировку по лицу и боковой сканер отпечатков пальцев.

Телефон выйдет в разных регионах, включая Европу. Он будет доступен в таких цветах, как Titanium Silver, Midnight Black и Ocean Blue.