Samsung представит новые смартфоны серии Galaxy A 17 марта

Компания Samsung обнародовала тизер, сообщающий о том, что 17 марта состоится презентация новых смартфонов среднего уровня, которые пополнят семейство Galaxy A. В частности, ожидается анонс аппаратов Galaxy A53 и Galaxy A73.

Тизер демонстрирует символ «А» в различных вариантах оформления на разном фоне. Наблюдатели полагают, что это говорит о подготовке смартфонов в различных цветовых исполнениях.

Уже известны ключевые технические характеристики Galaxy A53 и Galaxy A73. Первый из этих аппаратов получит 6,5-дюймовый дисплей, второй — 6,7-дюймовый. В обоих случаях речь идёт о панели Super AMOLED Infinity-O формата FHD+ (1080 × 2400 точек) с частотой обновления 120 Гц. Модели Galaxy A53 приписывают наличие процессора Samsung Exynos 1280, тогда как Galaxy A73 будет комплектоваться чипом Qualcomm Snapdragon 778.

Прочие характеристики новинок, как ожидается, будут идентичны. Это 32-мегапиксельная фронтальная камера и четверная тыльная камера в конфигурации 64 + 12 + 5 + 5 млн пикселей. В оснащение войдут 6/8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт, экранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и контроллер NFC. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 25-ваттной зарядки.