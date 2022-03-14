WhatsApp представил новую функцию безопасности для веб-приложений

WhatsApp в партнерстве с Cloudfare разработал веб-расширение Code Verify. Цель Code Verify - подтвердить целостность веб-приложения и убедиться в отсутствии в нем вредоносного кода.

При использовании WhatsApp Web, расширение Code Verify создает хэш кода, получаемого браузером, и сравнивает его с хэшем WhatsApp Web. Если код совпадает, значок в браузере становится зеленым. Красный значок указывает на неудачу проверки кода, а оранжевый сообщает об обнаружении возможного риска или конфликт с другим расширением.

После установки расширение начнет работать автоматически, как только пользователь запустить WhatsApp. Code Verify доступен для Google Chrome и Microsoft Edge, в скором времени будет доступен и для Firefox.