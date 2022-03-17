VK Group временно открыла бесплатный доступ к приложению «Диск-О:»

VK Group открыла бесплатный доступ к приложению «Диск-О:» для всех пользователей. Об этом пишет издание CNews со ссылкой на данные отечественной компании.

В сообщении сказано, что приложение «Диск-О:», предназначенное для работы с несколькими облачными хранилищами, стало бесплатным для всех пользователей на временной основе. С его помощью пользователи могут осуществлять подключение к 13 разным облачным платформам для взаимодействия с ними и перемещения данных, аналогично тому, как это происходит в случае с папками на компьютере.

В настоящее время приложение «Диск-О:» поддерживает работу с разными сервисами, в том числе «Облако Mail.ru», Google Диск, OneDrive, Dropbox, «Яндекс.Диск» и др. Ещё «Диск-О:» может использоваться для создания резервных копий папок с локального носителя в облачном пространстве. Приложение помогает защитить хранящиеся локально папки и файлы, а также позволяет восстановить их даже в случае удаления с устройства.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы "Облако Mail.ru" и "Диск-О:" работали независимо от любых внешних изменений. Главным приоритетом для нас остаётся безопасность данных пользователей, поэтому мы делаем доступ к сервису "Диск-О:" бесплатным», — прокомментировал данный момент Кирилл Игнатьков, руководитель сервиса «Облако Mail.ru».

Пользователи устройств на базе macOS могут скачать «Диск-О:» в официальном магазине приложений App Store. Для компьютеров с Windows данный продукт доступен на официальном сайте. Для активации бесплатного доступа после установки приложения необходимо авторизоваться в сервисе «Облако Mail.ru» и подключить к агрегатору нужные хранилища.