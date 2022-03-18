Вышел смартфон Samsung Galaxy A33

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A33, который поступит в продажу в ряде регионов 22 апреля. Новинка будет предлагаться в белом, чёрном, голубом и персиковом вариантах цветового исполнения.

В аппарат установлен фирменный процессор Exynos 1280 с восемью вычислительными ядрами (до 2,4 ГГц) и графическим ускорителем Mali-G68. Поддерживается работа в сотовых сетях 5G SA/NSA. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с функцией быстрой 25-ваттной зарядки. Объём оперативной памяти равен 6/8 Гбайт, вместимость накопителя — 128/256 Гбайт.

Применён экран Super AMOLED Infinity-U с небольшим вырезом в верхней части. Панель имеет размер 6,4 дюйма по диагонали, обладает разрешением FHD+ (1080 × 2400 точек) и частотой обновления 90 Гц. Имеется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Спереди установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Тыльная камера получила четырёхкомпонентное исполнение: это 48-мегапиксельный основной блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельный датчик для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Смартфон заключён в корпус с защитой от влаги и пыли по стандарту IP67. Есть стереофонические динамики, сканер отпечатков пальцев в зоне дисплея, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и контроллер NFC. Габариты составляют 159,7 × 74 × 8,1 мм, вес — 186 г. Цена — от 370 евро.