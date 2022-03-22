Китайская компания Oppo анонсировала недорогой смартфон A16e под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11. Новинка будет предлагаться в чёрном, белом и синем вариантах цветового исполнения.

Установлен процессор MediaTek Helio P22. Чип содержит восемь вычислительных ядер Arm Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE.

Дисплей размером 6,52 дюйма по диагонали обладает разрешением 1600 × 720 точек (HD+) и частотой обновления 60 Гц. Обеспечивается 71-процентный охват цветового пространства NTSC.

В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 5-мегапиксельная камера. Тыльная камера имеет однокомпонентное исполнение: это 13-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2.

Смартфон несёт на борту 3/4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, слот microSD и гнездо для наушников на 3,5 мм. Цена — от 130 долларов США.