Представлен смартфон Redmi 10A

Redmi сегодня представила в Китае смартфон Redmi 10A — преемник хитового Redmi 9A. Новинка построена на однокристальной системе MediaTek Helio G25 и представлена тремя конфигурациями: 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ. Первая стоит ровно 100 долларов, топовая оценена в 140 долларов.

Redmi 10A получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, экран IPS с диагональю 6,53 дюйма, разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера — с 13-мегапиксельным датчиком.

Есть слот для карт microSD, адаптер Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и стандартный разъём для наушников. В качестве ОС используется Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5. Для зарядки и подключения к ПК используется порт Micro USB. Толщина смартфона — 9 мм, масса — 194 грамма.